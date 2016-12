Al Sud continua l'estate, autunno al Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:19 - L’Italia continua a rimanere divisa in due sul fronte meteorologico: al Sud giornate tipicamente estive, con prevalenza di tempo bello e temperature pomeridiane vicine ai 30 gradi, mentre al Nord il tempo è autunnale con cieli nuvolosi e pioggia per il continuo passaggio di correnti umide atlantiche. Nelle regioni centrali si alterneranno il sole, soprattutto in Abruzzo e Molise, con nubi e piogge, più frequenti in Toscana. - L’Italia continua a rimanere divisa in due sul fronte meteorologico: al Sud giornate tipicamente estive, con prevalenza di tempo bello e temperature pomeridiane vicine ai 30 gradi, mentre al Nord il tempo è autunnale con cieli nuvolosi e pioggia per il continuo passaggio di correnti umide atlantiche. Nelle regioni centrali si alterneranno il sole, soprattutto in Abruzzo e Molise, con nubi e piogge, più frequenti in Toscana.

Il tempo di oggi è condizionato dall'arrivo della parte più avanzata della perturbazione numero 5 del mese di settembre che oggi farà sentire i suoi effetti in particolare al Nord e sull'alta Toscana e domani verso la fine della giornata raggiungerà anche il Centro e la Sardegna.



Oggi il cielo sarà nuvoloso in gran parte d’Italia, anche se nelle regioni meridionali non mancheranno ampie schiarite. Durante la giornata piogge sparse, intermittenti, anche a carattere di rovesci, bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia orientale, Romagna e pianure piemontesi occidentali, e saranno a tratti anche forti nel Triveneto, Levante ligure, Alpi e Prealpi; piogge e rovesci intensi poi in Toscana, soprattutto sull’alta Toscana. In mattinata piove sull'alto Lazio. La parte più attiva della perturbazione ci raggiungerà questa notte portando i fenomeni più intensi su alto Piemonte e alta Lombardia.



Temperature massime in lieve calo al Centronord, in crescita invece nelle regioni meridionali con punte fino a 33-34 gradi in Sicilia. Ventoso per venti dai quadranti meridionali sui mari di ponente.



Il Paese resta diviso in due anche per le temperature, in particolare le massime. Oggi sono previsti infatti 19 gradi ad Aosta, 20 a Torino, 23 a Udine e a Milano e 21 a Trento: difficilmente si supereranno invece i 25 gradi al Nord, tranne che a Bologna dove si prevedono 27 gradi. Temperature estive, intorno ai 30 gradi, al Sud e sulle Isole, con punte di 33 gradi in Sicilia, in particolare a Palermo e Trapani, grazie al rinforzo dei venti di Scirocco.



Giovedì si farà sentire ancora la perturbazione numero 5 con fenomeni più continui e insistenti su Friuli Venezia Giulia. Le piogge tenderanno durante la giornata a spostarsi da ovest verso est e a fine giornata raggiungeranno il Centro. Prevale il bel tempo al Sud e sulle Isole. Temperature pomeridiane in generale stazionarie o in leggera crescita. In Sicilia si potranno toccare anche i 35 gradi.



Per il Centronord invece il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche. L’avviso prevede dalla mattina di oggi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centro-settentrionali, più intense su Toscana e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.



L'autunno che ci aspetta

Secondo una prima osservazione dei modelli matematici intanto, da verificare nei prossimi aggiornamenti, l’autunno appena cominciato potrebbe essere molto umido e freddo dal mese di novembre. La temperatura superficiale del Mar Mediterraneo è ancora sopra la norma, a causa dell’estate particolarmente calda, e per il contrasto con le fresche correnti atlantiche potrebbero verificarsi piogge particolarmente intense. Irruzioni di aria fredda potrebbero quindi portare un anticipo di inverno.



Qualità dell'aria, maglia nera all'Italia

E' preoccupante la qualità dell'aria che respiriamo, che ci pone come maglia nera d'Europa. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Ue per l'Ambiente, relativo al periodo 2001-2010, abbiamo infatti sforato i limiti imposti da Bruxelles per quanto riguarda particolato, ozono e monossido di carbonio, ma anche per il nickel e il benzene. Nel 2010 abbiamo oltrepassato il valore consentito di Pm10 e Pm2,5. Record assoluto in negativo anche per l'ozono: nel 2010 i valori europei più elevati sono stati registrati nell'Italia settentrionale, con una concentrazione che ha superato di oltre due volte la soglia limite.