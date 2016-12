Via dell'Amore in cattive condizioni già nel 2010

- Una staccionata che non c'è, rovinata dal tempo. In certi tratti, camminare sulla Via dell'Amore poteva essere rischioso. Lo dimostrano alcune foto realizzate dalla stazione di Riomaggiore dall'operatore Mediaset Paolo Gatti il 18 agosto 2010 . Nelle immagini si nota la scarsa manutenzione delle transenne di legno che cadono nel tratto a picco sul mare.

Il cattivo stato di manutenzione non ha nulla a che fare con la frana che ieri ha travolte le quattro turiste ma segnala il cattivo stato in cui versano certe zone che dovrebbero essere tenuto sotto stretto monitoraggio.

Intanto si cerca di capire quale possono essere state le cause dello smottamento. C'è chi dà la colpa alla siccità. Non la pioggia, come si era pensato in un primo momento, né il vento sarebero all'origine della valanga. "Il cambiamento climatico ci ha insegnato che la siccità fa danni almeno quanto le alluvioni", ha detto Franca Cantraglini, sindaco di Riomaggiore. "Sono mesi che non piove e dalla parte più alta della montagna si sono staccati dei massi di rocce che hanno piegato anche le reti di protezione".