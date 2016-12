foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

09:14 - Sebbene nella giornata odierna vi siano un po' di nubi al Sud, l'Italia continua a rimanere sostanzialmente divisa in due. Le regioni centrali fanno da spartiacque tra un clima estivo al Sud e un clima autunnale al Nord. Nei prossimi giorni le regioni settentrionali verranno in continuazione attraversato da correnti atlantiche umide e fresche che renderanno le giornate nuvolose e porteranno un po' di precipitazioni. Bello al Sud.

Nelle regioni meridionali infatti, ancora lambite dall’alta pressione, le giornate saranno dunque belle e soleggiate con temperature praticamente estive: le massime toccheranno i 30 gradi.



Oggi bello dovunque, nel pomeriggio nuvole al Nord

Prevale il bel tempo al mattino al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, ma con qualche nebbia in Valpadana, che limita la visibilità soprattutto in Emilia Romagna e Veneto. Nel corso della giornata la situazione nebbia migliorerà: le foschie persisteranno specialmente sul settore più orientale della Pianura Padana; nuvole altrove, ma accompagnate da qualche pioggia solo in Puglia e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord e in Toscana, con piogge sparse sulle zone alpine e isolati piovaschi anche su Campania, Calabria e Sardegna; in serata prime piogge anche su Liguria e pianure del Nord. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo invece al Centrosud e sulle Isole: ancora qualche punta di 30 gradi e oltre solo in Calabria e Sicilia. Ventoso per venti di Libeccio sui mari di ponente.



Domani bello al Sud, nuvole altrove

Mercoledì il tempo si manterrà in prevalenza bello al Sud e sulle Isole. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, anche di forte intensità su Alpi e Triveneto; qualche acquazzone anche su Toscana e Lazio. Temperature massime in rialzo al Sud, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti moderati dai quadranti meridionali.



Venerdì piogge al NordDopo mercoledì, anche venerdì sarà un’altra giornata caratterizzata da molte piogge al Nord. In particolare, le precipitazioni potranno essere di forte intensità sulle Alpi, in Lombardia e in Liguria.



E intanto, è ancora estate al Sud

Nonostante le nubi sparse qua e là in queste ore, al Sud il clima è sempre decisamente estivo. L'autunno astronomico è ormai arrivato, ma l'estate sembra davvero non voler abbandonare le regioni centromeridionali, complici i venti di Scirocco e Libeccio. Ieri le temperature sono aumentate ulteriormente su alto Adriatico e Centrosud; ecco alcuni esempi: 28 gradi a Bologna, 29 a Roma e Brindisi, 32 a Bari, 35 a Catania, valori fino a 7 gradi al di sopra delle medie stagionali.



L'autunno che ci aspetta

Secondo una prima osservazione dei modelli matematici, ancora da verificare, l’autunno appena cominciato potrebbe essere molto umido e freddo dal mese di novembre. L’elevata temperatura superficiale dei mari, dovuta al caldo record di agosto, in contrasto con le fresche correnti atlantiche, potrebbe dar luogo a piogge particolarmente intense. Irruzioni di aria fredda potrebbero quindi portare un anticipo di inverno.