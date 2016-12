Ecco le nuove fatture false di Fiorito

- Copia e incolla, aggiungi un numeretto di qui, uno zero di là, e il gioco è fatto. Eccole qui le fatture false, con cifre gonfiate, contraffatte anche malamente, sbagliando a volte addirittura l'Iva. Di questo, oltre a tutto il resto, è stato chiamato a rispondere oggi Franco Fiorito in procura a Viterbo.

Guarda le nuove fatture false 1 - 2

La prima del 20-11-2010, la numero 9, 12mila euro da pagare per una progettazione grafica, alla società Majakovsij di Viterbo. Totalmente falsa. L'originale è la seconda: 2.400 euro per il sito web di una società che non ha nulla a che vedere con il popolo delle libertà a cui era intestata l'altra. Nel secondo documento del 12 dicembre 2011 anche i biglietti degli auguri di Natale, alla "modica" cifra di 15300 euro. 2.550 solo di Iva, al 20%. Peccato che già da mesi l'iva era passata al 21% e infatti l'originale è un più modesto 1.542 euro per convegno e biglietti natalizi, iva giustamente calcolata al 21.

In queste altre fatture, gonfiate per migliaia di euro Franco Fiorito accusa apertamente il suo successore Francesco Battistoni. "Tutto da dimostrare", afferma il dimissionario capogruppo del Pdl al Consiglio regionale del Lazio. "Er Batman" non se lo fa dire due volte e fornisce ai magistrati le carte che - a suo dire - provano gli illeciti compiuti da Battistoni. Alcune però, come Tgcom24 può mostrarvi, sono false.

Guarda e confronta le fatture



La prima fattura, l'originale, ha un importo di 3mila euro. La seconda, modificata, ha un importo "gonfiato" a 13mila euro.



Guarda il servizio di Anna Boiardi



Domani Fiorito sarà ascoltato dai magistrati di Viterbo proprio per spiegare la provenienza di queste fatture. Sono tre gli esposti contro il "Federale di Anagni": uno presentato dallo stesso Battistoni, gli altri due dalle società chiamate in causa.