- Era stato arrestato venerdì mattina: durante una perquisizione la guardia di finanza aveva trovato 40 grammi di marijuana e 2mila euro, provento dello spaccio. Ma ieri, per un capo scout di Trento, è arrivata l'assoluzione. Il giudice si è rifatto ad una sentenza della corte di Cassazione del 2008 che prevede un trattamento speciale per i "rasta".

La suprema corte aveva stabilito che i seguaci della religione rastafariana possono circolare con qualche dose di erba più del consentito perché "secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come erba meditativa".