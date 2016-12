Milano Fashion Week: malore per Sharon Stone

foto Ap/Lapresse 18:59 - Paura per Sharon Stone: l'attrice ha avuto un malore ed è stata immediatamente trasportata al Policlinico di Milano, ma sta bene. Dopo aver assistito alla presentazione della collezione di moda di Fendi in compagnia del suo toy boy Martin Mica, ha accusato un malore. La star è stata condotta al nosocomio milanese per gli accertamenti medici del caso e, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diva sarebbe stata già dimessa. - Paura per Sharon Stone: l'attrice ha avuto un malore ed è stata immediatamente trasportata al Policlinico di Milano, ma sta bene. Dopo aver assistito alla presentazione della collezione di moda di Fendi in compagnia del suo toy boy Martin Mica, ha accusato un malore. La star è stata condotta al nosocomio milanese per gli accertamenti medici del caso e, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diva sarebbe stata già dimessa.

L'attrice 54enne e il fidanzato erano in prima fila per assistere alla presentazione della collezione primavera/estate 2013 di Fendi quando la star si è sentita male. Immediatamente soccorsa è stata portata in barella al Policlinico, dove è arrivata accompagnata anche dalle guardie del corpo e dal suo giovane partner. Al momento dell'ingresso in pronto soccorso era cosciente. Sottoposta ad accertamenti clinici e constatato il buono stato di salute, è stata dimessa. Secondo fonti sanitarie la causa del malore sarebbe stata la forte stanchezza e l'attrice ha lasciato il Policlinico sulle proprie gambe, mostrando il suo meraviglioso sorriso.