L'impegno dei partiti che aderiscono all'Internazionale democratico-cristiana "non potrà limitarsi a rispondere alle urgenze di una logica di mercato, ma dovrà continuare ad assumere come centrale la ricerca del bene comune, come pure la promozione e la tutela della inalienabile dignità della persona umana". Così è intervenuto a Castel Gandolfo il Papa, incontrando i membri del Comitato esecutivo guidati dal presidente Pier Ferdinando Casini.

"Il rispetto della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento fino al suo esito naturale, con conseguente rifiuto dell'aborto procurato, dell'eutanasia e di ogni pratica eugenetica", ha sottolineato nuovamente oggi Benedetto XVI, rappresenta un impegno irrinunciabile "che si intreccia con quello del rispetto del matrimonio, come unione indissolubile tra un uomo e una donna e come fondamento a sua volta della comunità di vita familiare".



"Nella famiglia amore gratuito e solidarietà"

"E' nella famiglia, fondata sul matrimonio e aperta alla vita", che la persona sperimenta la condivisione, il rispetto e l'amore gratuito, ricevendo al tempo stesso, dal bambino al malato, all'anziano - ha ricordato il Pontefice - la solidarietà che gli occorre". Secondo il Papa tedesco, "è ancora la famiglia a costituire il principale e più incisivo luogo educativo della persona, attraverso i genitori che si mettono al servizio dei figli per aiutarli a trarre fuori ('e-ducere') il meglio di sè". "La famiglia, cellula originaria della società, è pertanto - ha scandito - radice che alimenta non solo la singola persona, ma anche le stesse basi della convivenza sociale".



"Un autentico progresso della società umana - ha detto ancora il Pontefice - non potrà prescindere da politiche di tutela e promozione del matrimonio e della comunità che ne deriva, politiche che spetterà non solo agli Stati ma alla stessa Comunità internazionale adottare, al fine di invertire la tendenza di un crescente isolamento dell'individuo, fonte di sofferenza e di inaridimento sia per il singolo sia per la stessa comunità".



Diritto a un ambiente in cui crescere bene

In proposito, il Papa ha ricordato un'affermazione di Giovanni Paolo II nell'enciclica "Centesimus Anno", nella quale "correttamente" tra i diritti umani è inserito il "diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale, favorevole allo sviluppo della propria personalità".



Secondo Benedetto XVI, "se è vero che della difesa e della promozione della dignitè della persona umana sono rigorosamente e responsabilmente debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia, come si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica, è altrettanto vero che tale responsabilità concerne in modo particolare quanti sono chiamati a ricoprire un ruolo di rappresentanza".



I politici cattolici, cioè, "specialmente se animati dalla fede, devono essere capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza".



"Utilmente - ha concluso il Papa teologo - risuona in questo senso il monito del libro della Sapienza, secondo cui il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto, monito dato però non per spaventare, ma per spronare e incoraggiare i governanti, ad ogni livello, a realizzare tutte le possibilità di bene di cui sono capaci, secondo la misura e la missione che il Signore affida a ciascuno".