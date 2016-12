- Abbandonato il pullman per un giorno, Matteo Renzi arriva a Milano a bordo di un'auto (non offerta dagli organizzatori). Occasione la moda meneghina. Il sindaco di Firenze è stato ospite di prima fila alla sfilata di Emporio Armani, prima di andare ad applaudire il marchio "concittadino" Ermanno Scervino.

Intervistato da una ressa di giornalisti, Renzi ha sottolineato "l'importanza della moda per il nostro paese" e basta. Niente commenti sulla Fiat o su Vendola, anche lui atteso a Milano nei prossimi giorni. "Sono qui per seguire alcune sfilate e per dimostrare che la politica si deve occupare di questo settore", ha detto appena arrivato all'appuntamento con la moda firmata Armani. "Dicendo questo intendo che la moda italiana deve tenere alto il profilo del nostro paese nel mondo, bisogna anche tener conto di tutto quello che il settore comprende: la creatività, i giovani, l'artigianalità. Tutto questo va valorizzato", ha aggiunto. "Colpisce che un politico venga alle sfilate, ma negli altri Paesi è normale, dovrebbe esserlo tanto più in Italia dove è fondamentale che la politica si occupi di moda".

Giorgio Armani

Re Giorgio sembra aver apprezzato il giovane candidato: "Renzi ha chiesto di venire e io ne sono stato ben contento - ha chiarito -. Alcuni miei collaboratori erano perplessi, temevano un risvolto troppo politico. Ma, prima di tutto, Renzi è il sindaco di Firenze e io ho un buon rapporto con quella città. Mi è sempre stato simpatico, è uno con gli attributi".

Ermanno Scervino

Anche Scervino apprezza Renzi, e lo dice nel back stage: "sono molto contento di Matteo, perché è uno che non va solo dove ci sono le automobili! I politici devono capire che se Parigi non avesse la moda oggi non sarebbe piu' Parigi, e che lo stesso vale per Milano e per l'Italia. Matteo è coraggioso, fa quello che dice e non promette soltanto, l'ho visto nella mia città".