- Nessun dubbio: la saliva ritrovata nella bocca di Melania Rea è di Salvatore Parolisi. La data della morte il 18 aprile dello scorso anno. Nessuna certezza invece su quando sarebbe stata baciata la donna, anche se gli esperti assicurano: su una persona in vita, la saliva scompare in due ore circa. Le conclusioni dei due periti di parte del gup di Teramo, Marina Tommolini, avevano come obiettivo principale indicare l'ora del decesso della donna, ritrovata nel bosco di Ripe di Civitella, grazie a una telefonata anonima.

E anche in questo caso sono stati confermati i dati scientifici emersi in dibattimento: Melania fu uccisa tra le 14,30 e le 15,30 di quel 18 aprile. Non si può rispondere - si legge nelle conclusioni della genetista Sara Gino - al quesito se Melania avesse avuto nelle ore precedenti il delitto rapporti sessuali oppure no. Di certo la saliva era di suo marito. Mentre sotto le unghie sono stati ritrovate tipizzazioni di profili misti, ma la componente principale era della giovane mamma.

Sugli indumenti che usava il caporalmaggiore il giorno dell'omicidio non è stata rinvenuta nessuna traccia equiparabile a sangue umano. Solo in un caso, sulla superficie interna della cassa dell'orologio, c'era del sangue umano, ma diverso da quello di Parolisi. E' stato invece impossibile stabilire a che ora la vittima avesse bevuto il caffè o pranzato. Scagionati con la perizia i 3 macedoni, finiti collateralmente nell'indagine. Il processo, con rito abbreviato, riprenderà il 29 settembre. L'avvocato della famiglia Rea si dice tranquillo: "Le perizie nulla tolgono e nulla aggiungono al processo".