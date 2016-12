Meteo, la perturbazione Cloe lascia l'Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:30 - La perturbazione Cloe si allontanerà definitivamente. Seguirà un miglioramento in gran parte del Paese con il ritorno di un po' di caldo al Sud. Oggi bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori. Parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia con qualche pioggia isolata su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Dal pomeriggio tendenza verso un generale miglioramento sul medio Adriatico e al Sud con le ultime piogge in Calabria. - La perturbazione Cloe si allontanerà definitivamente. Seguirà un miglioramento in gran parte del Paese con il ritorno di un po' di caldo al Sud. Oggi bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori. Parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia con qualche pioggia isolata su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Dal pomeriggio tendenza verso un generale miglioramento sul medio Adriatico e al Sud con le ultime piogge in Calabria.

Da domani si rinforza l’alta pressione sull’Italia che porterà a una prevalenza di tempo bello. La mattinata al Centronord sarà fresca con valori in parecchie città intorno o inferiori i 10 gradi. A Cuneo la minima sarà di 9 gradi, a Firenze e Pescara 10 gradi, a Milano, Torino, Bologna di 11 gradi. Nel pomeriggio le temperature massime si attesteranno sui 22/23 gradi al Centronord e sui 25/26 gradi al Sud e nelle Isole. Il tempo sarà soleggiato in tutta l'Italia. In giornata un po' di nubi su Piemonte, bassa Calabria e Sicilia orientale. La sera nuvolosità in aumento al Nord Ovest. Venti ovunque in attenuazione.



Nel fine settimana l'Italia sarà divisa in due

Nel weekend la Penisola sarà spaccata a metà. Giornate a tratti nuvolose al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Clima estivo dal Lazio e Abruzzo in giù. Caldo al Sud. Da sabato invece arriverà aria più calda dall’Africa che farà salire le temperature un po' dappertutto, soprattutto al Centrosud. Si sfioreranno già sabato i 30 gradi nelle Isole e domenica anche al Centro: sono previsti infatti 27 gradi a Firenze, 28 gradi a Roma e Napoli. Al Nord caldo più contenuto con 24 gradi previsti a Torino, 25 gradi previsti a Milano, 26 gradi a Bologna. Città come Palermo e Catania domenica e lunedì potrebbero arrivare anche a 35 gradi.



In arrivo la perturbazione numero 4

Lunedì torneranno piogge e temporali al Nord portati dall'arrivo di una nuova perturbazione che poi martedì raggiungerà anche il Centro.



Tempesta Nadine

A distanza di un mese dall'uragano Gordon, passato sulle isole Azzorre tra il 19 e il 20 agosto da ieri la tempesta extratropicale Nadine sta colpendo queste isole. Si accompagna a venti fino a 100km/h e sta portando piogge torrenziali e mareggiate. Si muove molto lentamente, quindi insisterà su queste Isole almeno per un'altra giornata. Nei prossimi giorni si muoverà verso Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra.