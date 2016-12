foto Ansa

12:25

- Fondo solidarietà da record per i paesi terremotati italiani. La Commissione europea ha proposto infatti 670 milioni di euro per i due gravi terremoti che hanno colpito in maggio e in giugno l'Emilia Romagna e in misura minore aree confinanti in Veneto e Lombardia. Lo ha annunciato da Bruxelles il commissario Ue alla politica regionale, Johannes Hahn.