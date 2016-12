Al Nord arriva Cloe con piogge e freddo

foto Meteo.it Correlati Meteo, nel week end Italia divisa in due

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 19:52 - La terza perturbazione di settembre, chiamata Cloe, lascerà le ultime nuvole causando piogge fra medio Adriatico e Sud per poi allontanarsi definitivamente. Seguirà un miglioramento in gran parte del Paese con il ritorno di un po' di caldo al Sud nel fine settimana a causa di un leggero rinforzo dei venti di Scirocco. Giovedì bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e isole maggiori. Nuvoloso altrove. - La terza perturbazione di settembre, chiamata Cloe, lascerà le ultime nuvole causando piogge fra medio Adriatico e Sud per poi allontanarsi definitivamente. Seguirà un miglioramento in gran parte del Paese con il ritorno di un po' di caldo al Sud nel fine settimana a causa di un leggero rinforzo dei venti di Scirocco. Giovedì bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e isole maggiori. Nuvoloso altrove.

Dal pomeriggio tendenza verso un generale miglioramento sul medio Adriatico e successivamente anche al Sud. Ventoso per venti freschi settentrionali con conseguente calo termico soprattutto al Centronord, Puglia, Basilicata e Sardegna. La perturbazione porterà con sé anche un forte calo termico. In particolare, mercoledì le temperature sono calate al Centronord, più marcatamente al Nordest, dove i valori sono scesi anche di 6-8 gradi. Crollo termico nelle zone Alpine, sul Passo dello Stelvio è tornata la neve.



Al Sud, invece, le temperature si manterranno gradevoli, con valori in alcuni casi anche oltre i 30 gradi. Nella giornata di mercoledì a Cagliari sono stati toccati i 31 gradi. Giovedì poi, a causa dell'intenso Maestrale, le temperature caleranno anche al Sud con una diminuzione più evidente sulla Puglia. Nel fine settimana i venti di Scirocco riporteranno il caldo nelle regioni meridionali.



Italia divisa in due nel weekend

Il weekend potrebbe vedere, ancora una volta, un'Italia letteralmente divisa in due. Al Nord, in Toscana, parte dell'Umbria e Lazio settentrionale avremo giornate con molte nubi e temperature di 2-3 gradi sotto le medie. Da Roma in giù, invece, tanto sole e temperature dal sapore estivo: i valori potranno anche superare i 30 gradi, attestandosi così in molti casi di qualche grado sopra le medie.