Mafia, boss Mandalà contro il 41 bis

- Nino Mandalà, ritenuto dagli inquirenti il capomafia di Villabate (Palermo), ha ripreso a pubblicare post sul suo blog personale dopo una pausa durata 9 mesi. Braccio destro di Bernardo Provenzano, con una condanna in appello a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa, Mandalà è finora l’unico presunto boss che ha manifestato le sue opinioni attraverso il web.

Ultimo tema affrontato sul blog è il 41 bis, ovvero il regime di carcere duro. “Ho sperimentato sulla mia pelle – ha scritto Mandalà - cosa significa sollevare il problema relativo al regime del 41 bis per essere stato investito, quando ho affrontato l’argomento, da invettive, insulti e inviti a finire i miei giorni in un gulag. Non è ammissibile che esseri umani, fatti della stessa carne di noi tutti, subiscano l’inferno di una condizione intollerabile quale è quella del 41 bis reiterato ininterrottamente per decenni senza considerare le nuove sensibilità maturate nel frattempo nell’animo dei detenuti”.

Ma le denunce non si limitano a puntare il dito sulle condizioni di detenzione stabilite dal 41 bis. Nel post viene lanciato anche un appello a diverse personalità pubbliche tra cui Pannella, Pisapia, Ostellino, Della Vedova, Scalfari, Veronesi affinché si rivolgano all’associazione “Liberarsi” di Grassina, in provincia di Firenze, che si batte da tempo per l’abolizione del 41 bis.

Del fatto che la questione, da lui sollevata, sia spinosa è consapevole lo stesso Mandalà che sull’argomento conclude: ”una battaglia che so difficile, perché combattuta contro avversari che godono di seguito, di potere di veto e che coagula umori giacobini coltivati a lungo e capillarmente diffusi in un’opinione pubblica spaventata e incitata al linciaggio”.