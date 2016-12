Oggi sole in tutta Italia, domani piogge al Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:48 - Oggi il tempo si manterrà bello dovunque, ma in serata si prevedono nubi in aumento: è infatti in arrivo una perturbazione atlantica, la numero tre di settembre, che domani attraverserà il Nord e il Centro portando piogge e temporali e un sensibile calo delle temperature. Il Sud sarà coinvolto più marginalmente tra domani notte e giovedì. - Oggi il tempo si manterrà bello dovunque, ma in serata si prevedono nubi in aumento: è infatti in arrivo una perturbazione atlantica, la numero tre di settembre, che domani attraverserà il Nord e il Centro portando piogge e temporali e un sensibile calo delle temperature. Il Sud sarà coinvolto più marginalmente tra domani notte e giovedì.

Oggi previsto sole per tutto il giorno, ma con qualche nuvola sulle regioni centrali, in rapido spostamento verso il Sud. Dal pomeriggio nubi in graduale aumento su Alpi, Piemonte e Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nella notte previsti i primi rovesci sulle Alpi e qualche debole pioggia in Piemonte, Lombardia, Liguria e coste della Toscana. Temperature massime gradevoli, con valori tra 24 e 27 gradi.



Mercoledì peggiora al Nord fin dalle prime ore del mattino. Le piogge interesseranno prima il Piemonte orientale, la Lombardia e le regioni di Nordest. Nel pomeriggio interesseranno anche la Toscana, l'Emilia Romagna e l’alto Lazio. Sulle Alpi tornerà la neve in alta quota. Il tempo si manterrà bello al Sud con temperature in aumento.



Addio al caldo

In arrivo anche un forte calo delle temperature sull'Italia, anche di 4-10 gradi. In particolare, la diminuzione termica è prevista già per mercoledì al Nord e in Toscana (dai 2 ai 5 gradi in meno). In compenso i venti di Libeccio che precedono la perturbazione porteranno i valori ad alzarsi al Sud con temperature tra 25 e 29 gradi. Giovedì invece il rinforzo dei venti da nord che segue il passaggio della perturbazione farà scendere le temperature di 4-5 gradi sull'Adriatico, di 2-3 gradi in Pianura Padana. Gli sbalzi termici più significativi si avranno a Bolzano (-10 gradi) Udine (-6 gradi), Milano (-5 gradi).