Tutto sul giallo di Perugia 16:13 - Una nuova ombra cala sul giallo di Perugia. Dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, ora Raffaele Sollecito accusa il pm Giugliano Mignini: "A processo in corso mise a punto un piano per incastrare Amanda costringendomi a confessare di aver avuto un ruolo minore, in cambio di una pena più mite". A scriverlo è proprio Raffaele nel suo libro verità che esce oggi negli Stati Uniti. - Una nuova ombra cala sul giallo di Perugia. Dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, ora Raffaele Sollecito accusa il pm Giugliano Mignini: "A processo in corso mise a punto un piano per incastrare Amanda costringendomi a confessare di aver avuto un ruolo minore, in cambio di una pena più mite". A scriverlo è proprio Raffaele nel suo libro verità che esce oggi negli Stati Uniti.

Sollecito ripercorre i lunghi anni da quel novembre 2007 che gli ha cambiato la vita e parla di un mondo della giustizia di Perugia "pieno di buchi e fughe di notizie". L'impensabile, scrive il quotidiano La Stampa anticipando i contenuti del libro, avvenne dopo la conclusione del processo di primo grado, in cui il ragazzo fu condannato a 25 anni. "Venne detto alla mia famiglia - si legge - che Mignini sarebbe strato disposto a riconoscere che ero innocente se gli avessi dato qualcosa in cambio, incriminando direttamente Amanda o semplicemente non sostenendola più".



Le trattative, che per il pubblico ministero erano portate avanti da due avvocati e per la famiglia Sollecito dallo zio Giuseppe, si infittiscono con il passare del tempo. Uno dei due intermediari, continua Raffaele, disse allo zio che per mitigare la sentenza "avrei dovuto accettare un accordo, confessando di aver avuto un ruolo minore, come ad esempio aver aiutato a ripulire la scena del delitto pur non avendovi avuto alcun ruolo".



La reazione "inorridita" di Giulia Bongiorno

A bloccare quanto stava accadendo è stato l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Raffaele Sollecito, informato della vicenda nell'estate del 2010 quando si prospettava un incontro diretto con Mignini. "Fu inorridita e minacciò di lasciare l'incarico perché una trattativa segreta costituiva la violazione della procedura legale". In quel momento il padre si rese conto di quanto stava accadendo e fece marcia indietro. Il tutto all'oscuro di Sollecito che seppe della vicenda solo alla fine del processo.



Il pm Mignini: "Nessuna trattativa segreta"

Smentisce "categoricamente" qualsiasi ipotesi di una trattativa segreta con alcuni familiari di Raffaele Sollecito nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher il pm di Perugia Giuliano Mignini. Il magistrato commenta così quanto rivelato dal giovane pugliese nel libro "Honor bound" in uscita negli Usa. "Mi riservo ogni azione legale" ha aggiunto il magistrato senza volere entrare nel merito della vicenda.