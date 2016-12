- Distribuiva le sue poesie ai passanti in cambio di libere offerte nella zona di Campo Margherita a Venezia, ma i vigili gli hanno sequestrato la merce. E’ quello che è successo al poeta di strada Antonio Melis che, abbandonata per un attimo la cassettina con i suoi fogli per andare a comprare un trancio di pizza, si è visto portare via i suoi componimenti da una pattuglia della Polizia Municipale.

Ora il il vicesindaco di Venezia, Sandro Simionato, ha fatto sapere di voler regalare una copia del libro di poesie di Wisawa Szymborska “Discorso all’ufficio oggetti smarriti” al poeta come segno di riconoscenza nei confronti di chi "come lui esprime attraverso la poesia il proprio stare al mondo”.



"Spiace che a Venezia, che si è candidata a Capitale europea della Cultura per il 2019" - ha dichiarato Simionato - “un poeta di strada si sia visto sequestrare la sua merce. E' evidente che in una città che attrae centinaia di artisti di strada la polizia municipale non può che agire nel rispetto dei regolamenti comunali con il rischio, se non lo fa, di essere accusata di negligenza. Per evitare che si ripetano simili situazioni che rischiano di far apparire la sanzione abnorme rispetto alla "colpa", dovremo mettere mano al regolamento”.

Melis aveva pensato in un primo momento, come riporta il sito del Gazzettino, di affidarsi a un avvocato, un passante che aveva fatto un’offerta per avere delle poesie, ma poi ha deciso di lasciar perdere. “Li perdono – ha dichiarato -perché io voglio bene a tutti. Però è un fatto che solo a Venezia mi è capitata una cosa simile”.