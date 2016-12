Una richiesta che puntava a stabilire in modo più preciso l'ora del decesso. Uno dei nodi fondamentali da sciogliere, e da cui potrebbe dipendere l'esito del processo. In un primo tempo a chiedere la perizia erano stati gli avvocati di Parolisi, convinti che questo potesse aiutarli a scagionare il loro assistito.

E così la genetista Sara Gino e il medico legale Gianluca Bruno, entrambi nominati dal gip di Teramo Marina Tommolini, alla presenza dei consulenti di parte, per la procura presente Adriano Tagliabracci, per la difesa Lorenzo Varetto e Emiliano Giardina, per la parte civile Francesco Introna e Marina Baldi stanno lavorando alla perizia.

Il team dovrà pronunciarsi su ora, dinamica, tempistica e arma dell’omicidio. Secondo quanto stabilito finora da Tagliabacci, riguardo all’ora del decesso, Melania sarebbe morta tra le 13.30 e le 14.30 del 18 aprile. Le novità della nuova perizia potrebbero arrivare dall’analisi del contenuto gastrico e dell’assimilazione della caffeina.

Se venisse confermato l'orario individuato dai consulenti della procura la posizione dei Parolisi si aggraverebbe: il suo alibi, infatti, in quell'orario non regge. Dice di essere stato con la moglie e la figlia alle altalene del pianoro di Colle San Marco ma non c'è nessun testimone che lo abbia visto.

I periti dovranno anche ricostruire le modalità esatte dell’omicidio. In che modo sono stati inferti i colpi sul corpo di Melania, il tipo di arma utilizzata, posto che non è mai stata trovata. Dovranno infine dare un parere sulla presenza di dna (una minima quantità) di Salvatore Parolisi trovato sulla bocca di Melania.

Una traccia che potrebbe essere la firma dell'assassino. Il dna, infatti, non resiste a lungo in bocca (un genetista interpellato ha parlato di pochi minuti) e deve quindi essere stato lasciato poco prima della morte. Parolisi ha sostenuto di aver baciato Melania prima che si allontanasse dal punto in cui erano con la bambina.

Una perizia, dunque, quella che si discuterà in un udienza il prossimo 29 settembre, che potrebbe decidere le sorti giudiziarie del caporalmaggiore in un omicidio che non ha né testimoni oculari, né un’arma del delitto. Come già successo per il caso di Meredith Kercher, l'ultima e definitiva parola potrebbe spettare ai consulenti tecnici.