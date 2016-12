foto Ansa 14:38 - "Sono e resto un comandante". Il comandante Francesco Schettino, coinvolto nel disastro della nave Costa Concordia all’isola del Giglio (tragedia che costò la vita a 32 persone e procurò danni per milioni di euro) ha difeso la sua posizione e in un’intervista, pubblicata sul quotidiano “La Stampa”, ha dichiarato che secondo lui “la verità di quella notte deve ancora essere ben capita, ben assimilata”. - "Sono e resto un comandante". Il comandante Francesco Schettino, coinvolto nel disastro della nave Costa Concordia all’isola del Giglio (tragedia che costò la vita a 32 persone e procurò danni per milioni di euro) ha difeso la sua posizione e in un’intervista, pubblicata sul quotidiano “La Stampa”, ha dichiarato che secondo lui “la verità di quella notte deve ancora essere ben capita, ben assimilata”.

Contattato telefonicamente dal giornale nella sua casa di Meta di Sorrento, dove ha l’obbligo di dimora, Schettino ha detto:” Non mi posso sbilanciare, parlerò in modo più approfondito dopo il 15 ottobre quando si svolgerà l’incidente probatorio”. Il comandante non si è voluto esporre neanche sulla versione, emersa in seguito a una perizia del gip Valeria Montefoschi, secondo cui il timoniere indonesiano Jacob Rusli Bin, indagato per concorso in naufragio, aveva capito male un suo ordine impartito 23 secondi prima dell’incidente correggendosi poi dopo 13 secondi.



L’ordine, infatti, era stato dato comunque troppo tardi per impedire la tragedia. In generale Schettino si mostra cauto nelle dichiarazioni “Sono un uomo discreto, non saprei cosa dire. Lascio la parola ai giudici e ai periti che stanno facendo bene il loro lavoro. Sono convinto che emergerà tutta la verità”. Sempre secondo la perizia qualche responsabilità andrebbe anche al manager dell’unità di crisi da terra della Costa Roberto Ferrarini, che non avrebbe dato le giuste indicazioni. Anche su questo punto Schettino si mostra reticente “Sono un gentleman, non spetta a me intervenire su questo particolare. L’avvocato Leporatti è qui a casa mia per valutare con me la vicenda giudiziaria”.