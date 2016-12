- Dice di avere agito sempre rispettando una prassi ben precisa, di non essere il solo e di avere tutte le prove che difenderebbero la sua posizione. Così, l'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, sfiduciato dalla sua carica lo scorso 24 luglio, tira in ballo anche gli altri. Di fatto lui è indagato dalla Procura di Roma per, ma l'inchiesta potrebbe estendersi a macchia d'olio. Della serie: muoia Sansone e tutti i filstei.

Ma Renata Polverini a questo gioco al massacro non ci sta: supposizioni, insinuazioni, illazioni. Fuori i nomi, subito. La governatrice del Lazio vuole fare pulizia prima che (ammesso ci sia ancora il tempo necessario per salvare il salvabile, ndr) crolli tutta la Giunta. Di qui il suo ultimatum perentorio: "Chi è marcio deve andarsene o io mi dimetto e si vota". E infatti eccola l'immediata convocazione del Consiglio regionale da tenersi entro la giornata di lunedì 17 settembre.

L'autosospensione di Fiorito, sotto la lente degli inquirenti per presunti trasferimenti di denaro pubblico su suoi conti privati, non è bastata al presidente della Regione. Non vuole perdere tempo: la vicenda che riguarda l'ex capogruppo del Pdl potrebbe provocare un vero e proprio terremoto. E a quanto pare Fiorito potrebbe far sprofondare con sé qualcun altro. Già ha sparato a zero su molti big della politica laziale, denunciando una Parentopoli all'intero del Pdl e spiegando di aver consegnato un dossier con tutti i documenti "per capire chi è che ha rubato". E non solo. Dice di aver agito rispettando un patto segreto, un preciso canovaccio da seguire. Sarà.

In un' intervista al Messaggero ha citato come esempi di clientelismo in Regione Lazio la sorella dell'ex ministro Giorgia Meloni, moglie dell'assessore ai Trasporti Francesco Lollobrigida. E poi ''la cognata di Fabio Rampelli'', e poi ''la moglie e la nipote del presidente della commissione Scuola Romolo Del Balzo'', tutte e tre, ha rivelato, con impieghi al Consiglio regionale.

Insomma, chi più ne ha più ne metta:e la guerra è aperta. Il ministro Meloni difende la sorella e chiede di "cacciarlo" senza vie di mezzo; idem i rampelliani che hanno tirato in ballo il partito nazionale. Ma Alfano è stato esplicito: "Non posso espellere Fiorito, questo per statuto spetta ai probiviri, ha detto il segretario nazionale, ''ma a me poco importa che emerga che così facevano tutti, perché non giustifica nessuno. Ci vuole contegno. Per quanto ci riguarda è già fuori''. Insomma, la bomba ormai è esplosa: resta solo da quantificarne i danni: e a occhio e croce, non sono pochi.