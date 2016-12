Due fermati per l'attentato Adinolfi, intercettato Gai: "Pensa se trovano quel pistolone..."

Varie cellule della federazione anarchica avrebbero partecipato a una riunione nella quale ognuno si presentava con il nome di un personaggio di Paperopoli, al fine di decidere di abbandonare le azioni dinamitarde e cominciare ad usare le pistole. Secondo i magistrati, questa nuova linea sarebbe stata inaugurata proprio col ferimento di Adinolfi, a Genova, il 7 maggio scorso che in un'intercettazione in un circolo anarchico è stato definito "data di inizio lavori". Sarebbe poi un'altra frase, secondo gli inquirenti, a tradire Nicola Gai. L'uomo sembra ammettere di aver sparato e di essere preoccupato per il possibile ritrovamento di una grossa pistola, che definisce il "pistolone". "Pensa se trovano quel pistolone! - dice Gai in un'intercettazione - Io te lo dico: sì, ho sparato, ma non...". Per gli investigatori si tratterebbe proprio della Tokarev usata nell'agguato ad Adinolfi.

Sempre nelle intercettazioni con Alfredo Cospito e la compagna di quest' ultimo - indagata a piede libero - gli investigatori ritengono emerga anche la presenza di un complice, un basista che sarebbe già stato identificato. Pare si tratti di un genovese che avrebbe rubato lo scooter usato nell' azione e del quale il gruppo sembra dubitare, tanto che uno dei sospettati chiede se non sia un tipo strano: "Non è sembrato strano quello lì del furto?". Secondo i magistrati è proprio dell'attentato di Genova che si parla quando gli anarchici si preoccupano leggendo degli sviluppi delle indagini: "Spero che lo sbaglio non sia nostro... - si dice in una registrazione - Hanno un video, c'è il nostro video!". La tesi dell'accusa è che si tratti proprio dei filmati che avrebbero permesso l'identificazione da parte delle forze dell'ordine.