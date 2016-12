foto Meteo.it Correlati Meteo, Medea porta piogge e forti venti

Le previsioni meteo in diretta

Medea, la seconda perturbazione di questo mese, ieri ha fatto sentire i suoi effetti al Nord con piogge torrenziali. Oggi si dirige verso Sud: al momento la parte più attiva si trova sul Centro e sulla Campania e porta con sé piogge, temporali e molto vento. Domani si formerà un vortice di bassa pressione nel Tirreno meridionale che manterrà condizioni instabili al Sud anche nel fine settimana, bel tempo al Nord e, domenica anche al Centro.

Quindi oggi avremo ampi rasserenamenti al Nordovest e in Toscana, dal pomeriggio nubi in attenuazione anche al Nordest e in Emilia, maltempo con nubi e rovesci nel resto del Centro, Romagna, Sud e Sicilia. Rischio di forti temporali in Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, al mattino qualche temporale anche in Sardegna. Deboli nevicate a inizio giornata sulle Alpi orientali di confine.



Oggi forti vento al Centro e al Nord

Giornata ventosa, con forte Maestrale su Isole e basso Tirreno con raffiche che potranno toccare i 70-80 km/h, Bora sull’alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Foehn al Nord e venti meridionali su Ionio e Puglia; mari molto mossi o agitati. Forti venti di Bora si stanno già facendo sentire sull'alto Adriatico. A Trieste le raffiche di Bora registrate stamattina toccano già i 75 km/h.



Italia divisa in due dalle temperature

Italia divisa in due dal punto di vista termico con ben 14 gradi di differenza tra alcune città del Nord e del Sud. Ad esempio a Torino, Bergamo e Cuneo le temperature minime hanno toccato i 9 gradi mentre a Trapani, Palermo e Taranto le temperature non sono scese al di sotto dei 23 gradi.



Crollo termico in 24 anche di 10 gradi: calo termico notevole al Centronord, ad esempio oggi la massima a Roma sarà di 24 gradi (calo di 5 gradi), a Perugia sarà di 21 gradi (calo di 8 gradi), a Bologna sono previsti 20 gradi (calo di 9 gradi) e per Ancona sono previsti 20 gradi (calo di 10 gradi).



Le previsioni per domani

Venerdì: piogge residue sulle coste della Romagna, schiarite nel resto del Nord. Instabile su Medio Adriatico, Sud e Sicilia con rischio di rovesci e temporali. Temperature in calo al Sud, in aumento al Nord. Ancora ventoso.