In arrivo l'autunno con piogge e temporali

La situazione in Europa 09:58 - E' in arrivo "Medea": la seconda incursione autunnale di settembre che riporterà la pioggia su tutto il Nord e sul Medio Tirreno mentre domani farà piovere sul versante adriatico e le regioni meridionali. Nell'ultima parte della settimana si formerà un vortice di bassa pressione che venerdì e sabato porterà ancora piogge su Medio Adriatico e Sud.

Questa perturbazione proveniente dal nord Atlantico, dopo aver attraversato l'Europa centro occidentale, ha già valicato le Alpi. Le piogge si fermeranno prima in alto Piemonte, Val d’Aosta, Friuli e Levante ligure ed entro la giornata le precipitazioni si estenderanno a tutto il Nord e verso sera anche a Emilia e Toscana.



OGGI ITALIA DIVISA IN DUE

Oggi, mercoledì, molte nuvole al Nord (23 gradi a Milano e 22 a Novara) con rovesci e temporali sparsi su tutte le regioni a eccezione dell’Emilia dove le piogge arriveranno solo in serata. Un po’ di nubi anche su versante tirrenico e Isole con qualche temporale sulla Toscana e poi, in serata, anche su Umbria e Lazio. Bello al Mezzogiorno con 31 gradi a Catania e 30 a Sassari. Di notte primi temporali anche in Campania. Ventoso per Maestrale sulla Sardegna. Di notte nevicate previste sulle Alpi orientali fino a 1600 metri.



ATTENZIONE AI TEMPORALI ANCHE FORTI

Le zone più a rischio sono est Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove avremo anche intense raffiche di vento e possibili locali grandinate. Verso sera migliora al Nordovest e in particolare su Piemonte, Val d’Aosta e ponente ligure dove arriveranno poi venti di Föhn (che sono particolarmente secchi) che porteranno domani mattina in quelle zone un’aria tersa e limpida. Temperature massime in deciso calo al Nord, in lieve aumento invece nelle estreme regioni meridionali.



GIOVEDI’ GIORNATA MOLTO VENTOSA E PIOGGE AL CENTROSUD

Giovedì bel tempo al Nordovest e Toscana. Nuvole altrove: rovesci e temporali su coste dell’Alto Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Isole. Temperature quasi ovunque in sensibile diminuzione: giornata fresca, con massime per lo più comprese fra 18 e 26 gradi e qualche punta fino ai 30 gradi solo in Sicilia. Venti in prevalenza dai quadranti settentrionali soffieranno in buona parte della Penisola con raffiche anche superiori ai 50 km/h. Avremo Maestrale in Sardegna, Tramontana tra Ligure e Tirreno, Bora sul medio-alto Adriatico (con raffiche anche a 60/70 km/h) e Libeccio su Ionio e basso Adriatico. Saranno quindi agitati i mari intorno alla Sardegna, il mar Tirreno, l'Adriatico centrale ed il Canale di Sicilia, con onde mediamente alte 2-3 metri.



FINE SETTIMANA: NUOVO VORTICE DI BASSA PRESSIONE SULL’ITALIA

Nel fine settimana il tempo tornerà bello e soleggiato al Nord, mentre al Sud e sul medio Adriatico insisteranno ancora piogge e rovesci: si formerà un vortice di bassa pressione che porterà maltempo.



Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche e continuerà a seguire l’evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.



ESTATE/ AUTUNNO: SI CAMBIA IN 48 ORE CROLLO TERMICO

Le temperature registrate ieri e quelle previste domani ci rivelano l’incursione autunnale: ad esempio Milano: martedì 11 settembre 29°C-giovedì 13 settembre 22°C -7 gradi; Trieste: martedì 11 settembre 29°C-giovedì 13 settembre 17°C -12 gradi; Bologna: martedì 11 settembre 30°C-giovedì 13 settembre 20°C -10 gradi; Roma: martedì 11 settembre 29°-giovedì 13 settembre 22° -7 gradi.