foto Ansa 23:42 - Per la prima volta dall'inizio della legislatura, viene convocato per il 13 settembre il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa: l'organismo esamina esposti contro il capo dello Stato. A denunciare Napolitano è stato l'avvocato Taormina secondo il quale il presidente della Repubblica avrebbe attentato alla Costituzione "tentando di interferire nell'attività dei magistrati di Palermo che stanno indagando sulla trattativa Stato-mafia". - Per la prima volta dall'inizio della legislatura, viene convocato per il 13 settembre il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa: l'organismo esamina esposti contro il capo dello Stato. A denunciare Napolitano è stato l'avvocato Taormina secondo il quale il presidente della Repubblica avrebbe attentato alla Costituzione "tentando di interferire nell'attività dei magistrati di Palermo che stanno indagando sulla trattativa Stato-mafia".

In particolare, spiega lo stesso Taormina, nell'esposto-denuncia, si sostiene che il capo dello Stato, con la telefonata partita dal Quirinale verso il Pg della Cassazione Vitaliano Esposito e con la decisione di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Consulta, "abbia compromesso i principi di autonomia e indipendenza della magistratura" palermitana.



"Essendo stati violati non solo precetti costituzionali ma principi strutturali e portanti della Costituzione Repubblicana - scrive Taormina nell'esposto - non è dubbia la configurazione del delitto di attentato alla Costituzione da parte del presidente della Repubblica".



Secondo quanto si apprende, tuttavia, l'intenzione del Comitato sarebbe quella di archiviare subito perché la denuncia "sarebbe fondata solo su alcune ricostruzioni giornalistiche".