foto LaPresse

18:21

- Andare in vacanza provvisti di una "scorta" di hashish sufficiente all'uso personale per tutto il tempo durante il quale si protrae il soggiorno non è un reato. Lo ha stabilito la Cassazione annullando con rinvio la condanna per spaccio ad un trentottenne sorpreso in montagna con 48 grammi di hashish mentre si confezionava uno spinello. L'uomo era stato condannato sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello di Bolzano.