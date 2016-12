foto Ansa

17:23

- Revoca della patente per un massimo di 15 anni a chi provoca un incidente mortale da ubriaco o drogato oppure non presta soccorso; sconto del 20% sulle multe per chi paga entro 5 giorni; tolleranza del 15% per il peso massimo dei camper. Sono queste le principali novità della miniriforma del codice della strada approvata in sede referente dalla commissione Trasporti della Camera. Il provvedimento passa ora all'esame dell'assemblea di Montecitorio.