Conduttrice radio si suicida

- La conduttrice radiofonica Francesca Bonfanti si è tolta la vita gettandosi da un ponte della ferrovia sulla via Casilina vecchia a Roma, questa notte intorno alle due. La giornalista, nota nella capitale per le sue trasmissioni radiofoniche, attualmente lavorava a Centro Suono Sport dove aveva riscosso un grande successo con un programma satirico intitolato “State bene così”.

A dare la notizia della morte, avvenuta proprio nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, la trasmissione Doppia Vela 21. Secondo una prima ricostruzione qualcuno avrebbe visto la donna spogliarsi e poi lanciarsi nel vuoto da un’altezza di decine di metri. La stessa persona ha poi immediatamente chiamato il 118. Insieme all’ambulanza sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare la giornalista in fin di vita dal burrone dove era caduta. La conduttrice è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni dove poco dopo è morta.

Ignote le cause del gesto, tuttavia persone che la conoscevano bene hanno parlato di una forte depressione di cui la donna soffriva da qualche tempo. Francesca Bonfanti era un nome noto nella capitale, dove all’attività radiofonica affiancava saltuarie partecipazioni da attrice in alcune fiction per la televisione. In segno di lutto la radio dove lavorava ha sospeso oggi le trasmissioni, mentre molti colleghi e ascoltatori hanno mandato messaggi di cordoglio.