foto Ansa

12:20

- Dopo l'occupazione stamane del traghetto per Olbia, continua la protesta dei lavoratori dell'Alcoa. Gli operai non stanno tornando a Portovesme, ma in centinaia a bordo di pullman sono diretti a Cagliari, per dare vita a una nuova manifestazione, fanno sapere i sindacati. Il segretario nazionale Fim Cisl, Marco Bentivogli, spiega che "ci sarà un'eclatante iniziativa" e che "la delusione non supera la rassegnazione".