foto Ansa

19:32

- Un 13enne è ricoverato in gravi condizioni a Roma, dopo essere stato colpito da un vaso caduto da un balcone. L'episodio è accaduto nel pomeriggio in via Appia, dove il ragazzino stava camminando in strada. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni.