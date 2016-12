foto LaPresse

18:50

- Alcoa "rappresenta uno dei casi più difficili che abbiamo al ministero dello Sviluppo economico, ma non ho mai pensato che fosse un caso impossibile". Queste le parole dette dal ministro Corrado Passera, secondo quanto riportato da fonti sindacali presenti al tavolo in corso a Roma. Inoltre Passera, durante l'incontro, avrebbe affermato che il suo "impegno personale non è mai mancato e non mancherà".