Dopo il finto allarme bomba, è stato il giorno della "trasferta" a Roma degli operai dell'Alcoa. In occasione del vertice al ministero dello Sviluppo economico, cinquecento lavoratori hanno sfilato in corteo per le vie della Capitale per poi presidiare la sede del ministero. Imponente il servizio di sicurezza. Tensione con il lancio di petardi e bombe carta sulla polizia: venti i feriti di cui 14 tra le forze dell'ordine.

22:56 Operai lasciano la sede del ministero

I lavoratori dell'Alcoa hanno deciso di smobilitare da via Molise, sede del ministero dello Sviluppo economico dove si è svolto il tavolo. La mobilitazione proseguirà comunque in Sardegna, dove gli operai intendono "riorganizzarsi e ripartire". Gli operai stanno lentamente lasciando la postazione per rientrare a casa.

22:46 Alcoa: "Finora no manifestazioni d'interesse accettabili"

Alcoa "conferma che continuerà ad essere disponibile a discutere la vendita dell'impianto, ma al momento non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse accettabile o diversa da quelle già considerate durante il processo di vendita". Lo si legge in una nota del gruppo americano, che conferma la chiusura delle attività.

22:27 Chiusura definitiva posticipata al 30 novembre

Slitta al primo novembre la procedura di spegnimento dell'impianto Alcoa di Portovesme. Lo comunica l'azienda al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico, sottolineando in una nota che l'impianto sarà "definitivamente chiuso entro il 30 novembre". Alcoa afferma anche che la fabbrica sarda sarà comunque mantenuta in "condizioni tali da poter essere riavviata da un altro operatore per un anno". Inoltre, conferma che "continuerà a essere disponibile a discutere la vendita della fabbrica".

21:40 Lavoratori inferociti: "Da qui non ce ne andiamo"

Clima ancora teso tra i lavoratori che da stamani protestano sotto la sede del ministero dello Sviluppo. Quando i sindacalisti sono scesi a illustrare le conclusioni del tavolo è esplosa la rabbia e circa un centinaio di lavoratori ha cominciato a urlare "noi da qui non ce ne andiamo". Gli operai dell'Alcoa sono delusi in particolare dallo spegnimento graduale delle celle.

21:15 Cgil e Cisl: "Incontro deludente, si sposti negoziato a Palazzo Chigi"

"L'esito dell'incontro di oggi al ministero conferma la scarsa attenzione che governo e regione riservano al nostro apparato industriale". Un giudizio assolutamente negativo quello del segretario generale della Cgil sarda, Enzo Costa, al termine del tavolo su Alcoa. "A questo punto è urgente spostare il confronto a Palazzo Chigi per affrontare l'intera emergenza Sardegna". Sulla stessa linea il segretario regionale della Cisl Giovanni Matta. "Il solo modo per chiudere positivamente la vertenza Alcoa - ribadisce - è portarla, insieme con la questione industriale sarda nel suo complesso, al tavolo di Palazzo Chigi. Gli accordi-spezzatino e i tavoli settoriali si stanno rivelando inutili".

21:08 A breve convocazione di Klesch e Glencore

Governo e istituzioni territoriali convocheranno "a breve" le multinazionali Klesch e Glencore "per verificare lo stato di avanzamento della trattativa e fornire l'adeguata assistenza per il superamento di eventuali ostacoli e difficoltà". E' quanto è stato deciso al tavolo sulla vertenza Alcoa.

20:59 Passera: "Impegno personale per soluzione"

"Alcoa è uno dei casi aziendali che seguo più da vicino. Vi garantisco il mio impegno personale diretto a trovare una soluzione". Lo ha detto il ministro Passera al tavolo sulla vertenza Alcoa chiedendo poi ai presenti un impegno "anche sul piano Sulcis".

20:50 Mise: "Rallentata chiusura, ci sono condizioni per immediato riavvio impianti"

Spegnimento più graduale delle celle con l'allungamento dei tempi della fermata dell'impianto e sollecitazione alle imprese che hanno manifestato interesse ad avviare in tempi rapidi le negoziazioni e adozione di tecniche in grado di consentire un immediato riavvio della produzione. Sono alcuni punti emersi nel corso del tavolo Alcoa al ministero dello Sviluppo economico.

20:05 Mele esplosive contro il ministero

Continuano incessantemente le esplosioni di petardi e bombe carta davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, dove si sta svolgendo la manifestazione degli operai dell'Alcoa. I manifestanti accendono "mele esplosive", conficcando il petardo acceso nel frutto per poi farlo rotolare ed esplodere. I pezzi di mela colpiscono anche giornalisti e uomini delle forze dell'ordine presenti sul posto.

19:35 Una ventina i feriti negli scontri

E' di venti feriti, di cui 14 tra le forze dell'ordine, il bilancio degli scontri di oggi davanti al ministero dello Sviluppo Economico nel corso della manifestazione degli operai dell'Alcoa a Roma. A rimanere contusi e feriti, tra gli altri, sono stati 8 agenti del Primo Reparto, un dirigente e un ispettore, tre carabinieri e un finanziere.

18:47 Passera: "Non è un caso impossibile"

Alcoa "rappresenta uno dei casi più difficili che abbiamo al ministero dello Sviluppo economico, ma non ho mai pensato che fosse un caso impossibile". Queste le parole dette dal ministro Corrado Passera, secondo quanto riportato da fonti sindacali presenti al tavolo in corso a Roma. Inoltre Passera, durante l'incontro, avrebbe affermato che il suo "impegno personale non è mai mancato e non mancherà".

17:58 Riprende tavolo al ministero

Il tavolo sull'Alcoa al ministero dello Sviluppo è ripreso, con la partecipazione del ministro Corrado Passera, oltre che del sottosegretario Claudio De Vincenti, del viceministro al Lavoro Michel Martone, del presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, degli enti locali, dell'azienda e dei sindacati. La riunione è ripresa dopo oltre 2 ore di interruzione durante le quali Passera ha incontrato separatamente i rappresentanti della Regione e della Provincia.

16:06 Klesch interessata all'acquisizione dell'Alcoa

La multinazionale Klesch è interessata all'acquisizione di Alcoa. Il sottosegretario allo Sviluppo, Claudio De Vincenti, ha confermato ai sindacati che, da parte del gruppo svizzero, è stata formalmente avanzata una manifestazione di interesse.

16:02 Operaio in mutande per protesta: "Ci volete così?"

Un operaio dell'Alcoa in mutande davanti al ministero. Questa la protesta di un manifestante, che dopo essersi svestito ha urlato: "Ci volete così, ci volete tutti in mutande". Intanto, cresce l'attesa per l'esito dell'incontro tra delegati e governo.

15:37 Slogan contro il ministro Fornero

"Fornero al cimitero". E' questo lo slogan urlato dagli operai sardi dello stabilimento Alcoa e del Sulcis che stanno manifestando davanti al ministero dello Sviluppo economico. I lavoratori continuano incessantemente a lanciare verso il ministro ed in strada petardi e bombe carta, mentre sono stati lanciati anche due razzi. Durante la manifestazione qualche operaio è stato colto da malore ed è stato subito soccorso.

Ultimo aggiornamento 22:56