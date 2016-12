foto LaPresse

22:00

- C'è probabilmente un difetto della caldaia alla base dell'esplosione di una bombola di gas che ha gravemente danneggiato un appartamento in via Paolo Sanna a Oschini, in Gallura, ustionando gravemente una donna. Mentre la vittima si apprestava a farsi la doccia, la bombola utilizzata per riscaldare l'acqua è esplosa. La donna ha riportato ustioni su varie parti del corpo ed è stata trasferita nel centro specializzato all'ospedale di Sassari.