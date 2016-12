foto LaPresse

- Papa Benedetto XVI colloca il suo viaggio in Libano, che inizia venerdì prossimo, "sotto il segno della pace". Lo ha affermato dopo l'Angelus, citando "gli incessanti conflitti, i profughi e l'angoscia dei mediorientali quotidianamente immersi in sofferenze di ogni tipo". "Anche se sembra difficile trovare delle soluzioni ai diversi problemi che toccano il Medio oriente - ha aggiunto il Pontefice - non ci si può rassegnare alla violenza".