Meteo, arriva la pioggia: crollo termico

10:02 - L'alta pressione, denominata Bacco, fino a martedì (mercoledì al Sud) ci regalerà ancora tanto sole e un po' di caldo, un caldo comunque non eccessivo con temperature estive ma gradevoli, per lo più comprese tra 26 e 31°C.

A metà settimana vivremo una nuova fase autunnale per l’arrivo sull’Italia della perturbazione numero 2 di settembre, chiamata da alcune agenzie con il nome di Medea, proveniente dal nord Atlantico: si tratta di un sistema nuvoloso che arriverà sull’Italia in due fasi molto veloci portando piogge mercoledì al Nord e giovedì su gran parte del Centrosud.



Venerdì tempo ancora molto instabile sul medio Adriatico e al Sud mentre nel resto del Paese tornerà il bel tempo, grazie al ritorno dell’alta pressione che ci regalerà un altro fine settimana estivo al Centronord mentre avremo ancora residua instabilità solo all’estremo Sud (Puglia, Calabria e Sicilia)



In arrivo la perturbazione numero due di settembre

La perturbazione proveniente dal nord Atlantico arriverà scivolando dalle Alpi e si concentrerà inizialmente sull’estremo Nordest. Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione a essere colpita dal maltempo, con piogge e un forte crollo termico.



LE ZONE PIU’ A RISCHIO di piogge forti saranno Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli V. Giulia.



Il Nordovest resterà un po’ ai margini: in Piemonte avremo piogge scarse e sprazzi di sole, più colpita la Lombardia orientale e il Levante ligure.



Dal pomeriggio la perturbazione si estenderà alla Val Padana e alta Toscana arrivando entro fine giornata su tutte le regioni centrali e in Campania.



NEVE: possibili nevicate fin verso i 1600 metri di quota su Val d’Aosta e alto Adige.



La giornata sarà invece soleggiata e molto calda sul Medio Adriatico e al Sud, avremo, ad esempio, 32 gradi a Catania, 30 a Crotone e Olbia e temperature sopra la norma



ATTENZIONE AI VENTI FORTI: Forte libeccio sul Mar Ligure e dalla sera Bora intensa sull’alto adriatico con raffiche fino a 80/90 Km/h.



Giovedì: Il maltempo si sposta al Centrosud dove avremo piogge e temporali sparsi.



LE ZONE PIU’ A RISCHIO di piogge forti saranno medio-basso Adriatico e basso Tirreno.



ATTENZIONE AI VENTI FORTI: si intensificherà la Tramontana e il Maestrale al Centrosud con raffiche fino a 60/70 Km/h.



CALO TERMICO ovunque, ma in modo più intenso su Medio Adriatico ed Emilia. Ad esempio ad Ancona e Pescara passeremo dai 31 gradi di mercoledì ai 17 di giovedì. Calo anche superiore ai 10 gradi.



MARI AGITATI O MOLTO AGITATI: onde alte dai 2 ai 3.5 metri su medio Adriatico e sul Tirreno occidentale (dalla Sardegna al Canale di Sicilia).



Crollo termico in settimana

Tra lunedì e giovedì in alcune città avremo un forte calo termico, dell’ordine di 4/8°C nella maggior parte del territorio ma in alcuni casi le temperature perderanno fino a 10°C.



Ma l'estate non è finita

Da venerdì torna l’alta pressione che ci regalerà un altro weekend estivo al Centronord dove avremo un clima da fine estate con prevalenza di tempo bello e temperature gradevoli che torneranno ad aumentare su valori compresi tra 25 e 30°C (sarà un po’ più fresco rispetto a questi giorni perché difficilmente supereremo i 30°C); ancora residua instabilità all’estremo Sud (Puglia, Calabria e Sicilia).