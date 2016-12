Dopo l'anticipo d'autunno, torna un clima estivo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 09:19 - Si sta allontanando dal nostro Paese il vortice di bassa pressione, che ha portato tempo molto instabile su gran parte dell'Italia. Gli effetti si sentiranno ancora, nella giornata di oggi, sul medio Adriatico e al sud, per poi allontanarsi verso la Grecia, sotto la spinta dell’anticiclone delle Azzorre. Il tempo è quindi in miglioramento su tutta l'Italia. - Si sta allontanando dal nostro Paese il vortice di bassa pressione, che ha portato tempo molto instabile su gran parte dell'Italia. Gli effetti si sentiranno ancora, nella giornata di oggi, sul medio Adriatico e al sud, per poi allontanarsi verso la Grecia, sotto la spinta dell’anticiclone delle Azzorre. Il tempo è quindi in miglioramento su tutta l'Italia.

Torneranno condizioni estive nel weekend, con temperature piacevoli, e all’inizio della prossima settimana tornerà a farci visita l'anticiclone nord-africano che farà aumentare ulteriormente il caldo al centrosud, con punte oltre i 30 gradi.



Oggi prevalenza di sole al nordovest, in Toscana e sulle isole maggiori; ampie schiarite anche al nordest, su Emilia, Umbria e Lazio ma con qualche acquazzone su Prealpi orientali e Appennino. Ancora tempo instabile nelle altre zone, con dei rovesci su medio-basso Adriatico, zone interne del sud e parte delle coste del basso Tirreno fra Campania e Calabria.



Temperature in lieve aumento, tranne in Abruzzo, Molise e al sud; massime comprese fra 25 e 30 gradi. Ventoso per Maestrale al sud e in Sicilia; Bora nel Golfo di Trieste.



Quello che ci attende sarà un bel fine settimana di sole da nord a sud con temperature estive. A Milano ad esempio sono previsti 29 gradi, a Bolzano 31 gradi, a Venezia 28 gradi, a Firenze 31 gradi, Perugia 30 gradi, a Roma 29 gradi, a Lecce e Reggio Calabria 30 gradi, a Catania 32 gradi e a Sassari 30 gradi. All’inizio della prossima settimana le temperature si alzeranno ancora di qualche grado, soprattutto al centrosud per la nuova comparsa dell’anticiclone nordafricano.



