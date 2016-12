foto Meteo.it Correlati Poppea insiste sull'Italia

Poppea, il vortice di bassa pressione che da giorni insiste sull'Italia, continuerà a spingere nuvole e piogge sul nostro Paese anche nelle giornate di oggi e domani. Giovedì invece comincerà a indebolirsi e a spostarsi verso i Balcani favorendo un graduale miglioramento del tempo, con piogge residue concentrate più che altro sul versante adriatico. Poi nell'ultima parte della settimana tempo bello e temperature estive.

Questo vortice ciclonico, generato dallo scontro tra aria fredda proveniente dalla Norvegia e l'aria più calda proveniente da sud, si alimenta e si rafforza grazie al calore anomalo del Mar Mediterraneo. Le numerose ondate di caldo africano di questa estate 2012 hanno surriscaldato la fascia superficiale dei nostri mari, che hanno raggiunto valori quasi tropicali.



Oggi nuvole su gran parte d'Italia con piogge che nel corso del giorno bagneranno quasi tutto il Nord, a eccezione della Liguria, e più giù tutte le regioni centrali, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna; piogge più intense, anche di tipo temporalesco, concentrate più che altro al Nordest, regioni tirreniche e Sardegna. Temperature lieve massime in rialzo al Nord, in calo invece al Sud, e comunque in generale comprese fra 22 e 28 gradi. Ventoso sui mari di ponente.



Mercoledì ancora nuvole e piogge a tratti su gran parte d'Italia, anche se il sole di tanto in tanto, specie nelle regioni settentrionali, riuscirà a ricavarsi qualche spazio. Temperature senza grandi variazioni, con massime ancora in generale al di sotto di 30 gradi. Torna l'estate nel fine settimana: da venerdì l'anticiclone delle Azzorre, di origine atlantica, porterà sole sul Paese e temperature estive ovunque. Non sarà un caldo africano, ma avremo un clima gradevole e adatto ai vacanzieri. Temperature in rialzo e vicine o di poco superiori ai 30 gradi in particolare al Centrosud.



Ondate di maltempo a settembre

Nel mese di settembre possono formarsi depressioni particolarmente violente a causa dell'energia portata dai mari riscaldati, soprattutto quest'anno, dopo il periodo estivo. Lo scontro tra correnti fredde e acque più calde a livello superficiale può dar luogo a fenomeni molto intensi, come quelli che in questi giorni stanno interessando gran parte della Penisola.