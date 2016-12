foto Ansa

14:50

- Una proposta di legge di iniziativa popolare per "negoziare sul recesso unilaterale dell'Italia dall'Unione europea" è stata depositata in Cassazione dal segretario nazionale del Movimento libera Italia (Mli). Si tratta della prima iniziativa in Europa su base popolare. "Il Paese ha bisogno di cambiare tabella di marcia", ha detto il segretario nazionale Bruno Poggi.