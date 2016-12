foto Ap/Lapresse

09:46

- Arrestato dai carabinieri il presunto autore di ripetuti attentati vicino al set della fiction del commissario Montalbano. A finire in manette un trentenne incensurato: l'uomo in diverse occasioni avrebbe sparato colpi di kalashnikov contro un ristorante e un'azienda di legnami di Santa Croce Camerina (Ragusa). Per gli inquirenti, dietro gli attentati ci sarebbe l'ombra del gioco d'azzardo e delle scommesse online.