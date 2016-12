Milano,oggi l'ultimo saluto al cardinal Martini

foto LaPresse Correlati Morto il cardinale Carlo Maria Martini

Si terranno oggi, alle 16 nel Duomo di Milano, i funerali del cardinale Carlo Maria Martini, morto venerdì dopo una lunga malattia. Oltre 150mila persone in due giorni, tra cui il premier Mario Monti, hanno reso omaggio alla camera ardente del cardinale, arcivescovo del capoluogo lombardo per 22 anni.

Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, mentre il cardinale Angelo Comastri, rappresentante del Papa, leggerà un messaggio di Benedetto XVI.



Tanti sono stati i fedeli che hanno voluto rendere omaggio alla camera ardente del cardinal Martini che, domenica sera, è stato necessario posticipare alla mezzanotte la chiusura del Duomo di Milano.



Fra gli altri, hanno reso omaggio al cardinale, il ministro per i rapporti con il parlamento Piero Giarda, la presidente Rai Anna Maria Tarantola e Pippo Baudo. L'ex arcivescovo Dionigi Tettamanzi ha presieduto i vespri e poi si è fermato a lungo in preghiera a fianco della bara. E in serata lo ha fatto anche l'attuale arcivescovo, Angelo Scola.



L'omaggio di Mario Monti

Monti è arrivato in cattedrale domenica pomeriggio intorno alle 17, accompagnato dall'arciprete del Duomo monsignor Luigi Manganini. Si è fermato a parlare con la sorella di Martini, Maris, e con gli altri parenti. Poi ha detto una preghiera davanti alla bara, prima di un breve incontro in Arcivescovado con il cardinale Scola. Monti sarà presente anche alla celebrazione delle esequie.



Attese migliaia di persone ai funerali

Alle esequie sono attese migliaia di persone (fra gli altri i ministri Lorenzo Ornaghi, Renato Balduzzi e Andrea Riccardi, oltre a decine di parlamentari, inclusa Rosy Bindi) e per questo sono stati allestiti dei maxischermi in piazza Duomo. Ci saranno il presidente della Regione, Roberto Formigoni, e il sindaco Giuliano Pisapia che domenica ha visitato la camera ardente. Di Martini, ha ricordato Pisapia, "rimangono le parole e gli scritti". "Riflettere sempre rileggendoli - ha aggiunto - sarà importante per governare bene questa città, perché Milano torni ad essere accogliente, capace di essere generosa con tutti e di rispettare i diritti e i doveri di tutti".