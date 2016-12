foto Ap/Lapresse Correlati Meteo, oggi la giornata peggiore 15:27 - Maltempo su grande parte d'Italia: già dalle prime ore del mattino sono attesi forti temporali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Ma vera sorvegliata speciale è Roma, dove sono previsti fino a 60 millimetri di pioggia: nei punti sensibili della città sono già stati dislocati oltre 700 uomini. A ottobre la Capitale fu messa in ginocchio da un'alluvione che causò anche la morte di un giovane cameriere. - Maltempo su grande parte d'Italia: già dalle prime ore del mattino sono attesi forti temporali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Ma vera sorvegliata speciale è Roma, dove sono previsti fino a 60 millimetri di pioggia: nei punti sensibili della città sono già stati dislocati oltre 700 uomini. A ottobre la Capitale fu messa in ginocchio da un'alluvione che causò anche la morte di un giovane cameriere.

Imponente anche lo schieramento dei mezzi a disposizione dei settori operativi che utilizzeranno 60 idrovore, 30 elettropompe a immersione, 11 mezzi per la disostruzione in emergenza di caditoie e tombini, 20 mezzi pesanti.



Occhi puntati, in particolare, su Ostia ed il quadrante sud della citta', pesantemente toccato da un precedente nubifragio con allagamenti di case, scantinati e strade. Ad Ostia i temporali potrebbero avere maggiore intensita' in considerazione del posizionamento della depressione sul Mar di Sardegna.



Protezione civile all'opera, allagamenti e rami caduti

Sono circa 150 gli interventi eseguiti dagli operatori e volontari della Protezione civile di Roma Capitale per far fronte alle emergenze legate al maltempo. Grande impegno per la disostruzione di tombini e caditoie sulle principali direttrici di traffico per favorire il deflusso delle acque e prevenendo allagamenti che avrebbero influito sul regolare andamento del traffico.



I principali interventi sono stati eseguiti nel XIII municipio all'Infernetto, Dragoncello, via del Mare e via di Castelfusano. Altre squadre hanno operato a: Grottaperfetta, Torrino, Ostiense, Mostacciano, San Paolo, via dei Gordiani, largo Preneste, via Tiburtina, Porta Maggiore, via Salaria e Pontina.



Ancora pioggia per le prossime 24 ore

I bollettini meteorologici prevedono per la giornata una ripresa dei fenomeni piovosi in particolare lungo la costa. Il maltempo si intensificherà, salvo aggiornamenti, nella giornata di martedì con piogge più frequenti e significative sui settori occidentali ed in particolare lungo la costa.