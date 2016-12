foto Ansa

22:15

- Un uomo è stato ucciso in un agguato avvenuto nel quartiere San Girolamo, a Bari. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco mentre era in auto, in strada. Si tratta dell'ennesimo agguato compiuto di recente a Bari nell'ambito di una guerra che si sarebbe aperta tra i clan per la spartizione delle attività illecite sul territorio.