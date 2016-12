foto Ansa

14:23

- Per Corrado Clini, la continuità produttiva della miniera del Carbonsulcis non è in discussione. "Non è messa in discussione la continuità produttiva della miniera" ha detto infatti il ministro dell'Ambiente, precisando che, con il ministero dello Sviluppo Economico, c'è comunque piena disponibilità a esaminare il progetto "carbone pulito" per assicurare la riconversione sostenibile delle attività produttive nel Sulcis.