La situazione in Europa 15:05 - Lo scontro tra il nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico con le correnti più calde provenienti da sud stanno dando origine a un vortice ciclonico (chiamato "Poppea") che sospinge piogge e temporali su buona parte del Paese. Questo vortice ciclonico sta acquistando sempre più energia dal Mar Mediterraneo che ha temperature superficiali anomale, simili ai valori tropicali. Il Tirreno ha valori di 27°C in questi giorni. - Lo scontro tra il nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico con le correnti più calde provenienti da sud stanno dando origine a un vortice ciclonico (chiamato "Poppea") che sospinge piogge e temporali su buona parte del Paese. Questo vortice ciclonico sta acquistando sempre più energia dal Mar Mediterraneo che ha temperature superficiali anomale, simili ai valori tropicali. Il Tirreno ha valori di 27°C in questi giorni.

Le piogge stanno interessando il basso Piemonte con accumuli importanti: 55 mm di acqua nel cuneese da questa mattina alle 13. Altri accumuli significativi sono i 30 mm in Emilia Romagna, i 65 mm nel Senese dalla mezzanotte, i 45 mm nel Maceratese, i 45 mm nelle zone interne del Lazio.



Le temperature sono sotto la norma al Nordovest, mentre si attestano in rialzo al Nordest. Grazie al ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, chiamato Bacco, che da venerdì riporterà il sole sull'Italia, il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un clima estivo con tempo soleggiato e temperature miti.



AGOSTO PIU' CALDO DOPO QUELLO RECORD DEL 2003

In base ai dati elaborati dal settore di competenza statistica del Centro Epson Meteo, l'appena concluso mese di agosto si conferma il più caldo dopo quello del 2003. L'anomalia rispetto alla media è di + 2,3 gradi (Nel 2003 l'anomalia fu molto più ampia: 3,3 gradi). Anche l'intera estate 2012 è stata la seconda più calda dopo quella del 2003, con 2 gradi in più rispetto alla norma (anomalia di +3 gradi nel 2003).



ESTATE PIU' SECCA DOPO IL 2001, A PARI MERITO CON IL 2003

Sempre relativamente all'arco di tempo che va dal 1979 ad oggi, l'estate 2012 è stata la più secca, dopo l'estate 2001, a pari merito con quella del 2003. Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2012 le piogge hanno registrato complessivamente un deficit del 44% rispetto alla media. Per quanto riguarda l'agosto appena concluso, che abbiamo visto essere stato un mese estremamente caldo, si è registrato un deficit di piogge del 52% rispetto alla media. Un dato che lo posiziona al quarto posto (ma con un distacco minimale), in quanto a siccità, dopo i mesi di agosto del 2001, 2009 e 1991.