foto LaPresse

15:56

- Sul caso delle intercettazioni al Presidente della Repubblica, Fabrizio Cicchitto sfida il procuratore nazionale antimafia. "Visto il ruolo che ricopre - dice il parlamentare del Pdl - il dottor Piero Grasso dovrebbe dirci in modo assai preciso il nome e il cognome e anche le azioni concrete messe in atto dalle 'menti raffinatissime' che, come nel 1992, stanno conducendo un attacco a giudici e al Quirinale".