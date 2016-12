Giallo Roberta Ragusa, i cani tornano a fiutare

Da fine febbraio, quando i Ris hanno abbandonato l’ipotesi dell’allontanamento volontario da casa, è stato deciso di imprimere una nuova accellerata alle ricerche. L’input è partito dalla Procura di Pisa e subito è arrivato a Livorno, sede della Hbdd, società che specializzata nell'addestramento di unità cinofile per la ricerca di tracce ematiche. Oltre al sangue quei cani sanno cercare anche resti umani. Ed è per questo che sono stati chiamati di nuovo, per verificare che il corpo di Roberta, ormai data per morta, non si trovi proprio lì, vicino alla casa da cui è scomparsa nella notte fra il 13 e il 14 gennaio.

Sarebbe il nascondiglio più facile in mezzo a campi, pozzi e fossi. Si cercano quindi informazioni su possibili "angoli" finora trascurati dalle ricerche. I carabinieri hanno colto l'occasione per raccolgiere informazioni. E hanno scoperto che Antonio Logli, il marito di Roberta, è stato a casa per tutta l’estate. Sempre con i figli. "Li abbiamo visti sempre qui, non si sono mai allontanati", ha raccontato al quotidiano La Nazione una residente della zona. Qualcuno parla anche di Sara Calzolaio, da sei anni l’amante di Antonio: una relazione nata e cresciuta alle spalle di Roberta. Una storia che ha scatenato tante supposizioni, anche sull’origine del giallo. Ecco perché servono nuovi elementi per chiudere il cerchio dell’inchiesta, che da ormai sei mesi ha portato all’iscrizione del marito di Roberta nel registro degli indagati per omicidio colposo e occultamento di cadavere.