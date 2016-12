Padova, ragazza violentata: arrestati tre minori

Lei decide di sottostare al ricatto e consegna tutto quello che ha in tasca. Con il passare dei mesi le minacce si trasformano in molestie e palpeggiamenti sia in strada che nei bar del paese. A novembre del 2011 il branco la accompagna in una stradina nascosta, fuori dal centro abitato. In tre la circondano, iniziano a toccarla e la obbligano ad un rapporto orale. I soprusi continuano, come gli strattoni e le sberle. Lei butta tutto alle spalle e decide di tacere ancora una volta. Fino a che trova un altro ragazzo, con cui intraprende una nuova storia d’amore.

Il 16 luglio scorso la giovane decide di trascorrere la giornata in una piscina della zona dove incontra per caso il gruppo di ragazzi. I tre la circondano e la molestano per ore. La sedicenne torna a casa sconvolta e decide di parlarne con il nuovo fidanzato che la convince a parlarne con la madre. Scattano le indagini che hanno portato ieri alla notifica di tre ordinanze di custodia cautelare ai tre ragazzi (due moldavi e un rumeno), tutti tra i 16 e i 17. L'accusa è violenza di gruppo.