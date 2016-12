foto Dal Web 10:46 - Sono 3,6 milioni gli italiani in partenza nel mese di settembre per le vacanze che costano in media il 30% in meno per effetto delle offerte più convenienti per i viaggi, i soggiorni e anche gli svaghi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che quest'anno più di un italiano su dieci ha scelto di trascorrere le ferie estive nel mese di settembre. - Sono 3,6 milioni gli italiani in partenza nel mese di settembre per le vacanze che costano in media il 30% in meno per effetto delle offerte più convenienti per i viaggi, i soggiorni e anche gli svaghi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che quest'anno più di un italiano su dieci ha scelto di trascorrere le ferie estive nel mese di settembre.

A settembre si registra un aumento in percentuale, precisa la Coldiretti, del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle mete tradizionali del mare e delle città d'arte. Non è quindi solo la ricerca di risparmio. Ad apprezzare il mese di settembre sono soprattutto, continua la Coldiretti, gli amanti della tranquillità che vogliono cogliere l'ultimo scampolo dell'estate per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana.



Gli italiani preferiscono gli agriturismi

Ad avvantaggiarsene sono gli i ventimila agriturismi italiani dove, sostiene la Coldiretti, si registra una tendenza all'aumento delle prenotazioni anche se prevale il "last minute". Un interesse maggiore riscuotono anche i centri minori dove i buongustai possono approfittare delle tradizionali sagre di settembre per scoprire tradizioni gastronomiche locali attraverso piatti tipici e specialità.