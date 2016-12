Meteo, maltempo arriva anche al Sud

foto Meteo.it Correlati Anticipo di autunno anche al Sud

A Livigno neve ad agosto

Si scioglie ghiacciaio, spunta arsenale

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 14:47 - Sabato peggiora al Sud con temporali che potranno essere localmente forti. Al Centro giornata di parziale tregua con schiarite diffuse, specialmente nelle regioni tirreniche. Al Nord ancora perturbato con possibili piogge o temporali a carattere intermittente. Temperature in ulteriore calo, anche sulle regioni meridionali. Ventoso per Maestrale intorno alle isole maggiori. - Sabato peggiora al Sud con temporali che potranno essere localmente forti. Al Centro giornata di parziale tregua con schiarite diffuse, specialmente nelle regioni tirreniche. Al Nord ancora perturbato con possibili piogge o temporali a carattere intermittente. Temperature in ulteriore calo, anche sulle regioni meridionali. Ventoso per Maestrale intorno alle isole maggiori.

Sabato temporali e piogge anche al Sud, parziale tregua solo al Centro. L’estate non finisce qui: dopo questo anticipo d’autunno avremo ancora giornate belle e miti.



La perturbazione giunta dal Nord Atlantico lascia in eredità un vortice di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell’Italia per 4 o 5 giorni dando origine a tempo instabile e molto variabile, con l’alternarsi di nubi, schiarite, piogge, temporali localmente forti e anche le prime nevicate in alta montagna sulle Alpi.



Le temperature sono in netto calo, con valori in molte zone tipicamente autunnali. Tuttavia l’estate non finisce qui, infatti dopo questo assaggio d’autunno il mese di settembre ci riserverà giornate di sole e temperature miti.



Domenica ancora tempo instabile

Domenica ancora instabile con molte nuvole sparse in tutto il territorio e possibili piogge o rovesci che interesseranno prevalentemente la bassa pianura padana, la Liguria, le regioni del medio-basso Adriatico, le zone interne del Centro e le isole maggiori. Le temperature risaliranno leggermente al Nord, mentre subiranno un ulteriore calo al Sud.



L'attendibilità delle previsioni e "l'incognita Kirk"

L'attendibilità delle previsioni meteorologiche diminuisce sempre di più man mano che si "guarda" in avanti nel futuro. In particolare capita spesso che le previsioni a 7-10 giorni possano essere totalmente differenti al confronto con quelle elaborate il giorno precedente.



In questo momento si aggiunge un ulteriore elemento di incertezza che amplifica l'errore. Si tratta dell'uragano Kirk e della tempesta Leslie che si sono formati in pieno Atlantico e che, col passare dei giorni, si dirigeranno verso nord inserendosi nell'ambito delle correnti occidentali, ossia il fiume d'aria che scorre alle medie latitudini trasportando le normali perturbazioni che vanno spesso a interessare anche l'Italia.



Questi cicloni tropicali portano con sé un ampio margine di incertezza riguardo la loro intensità e traiettoria. Immettendosi nel fiume delle correnti occidentali, queste violente perturbazioni aggiungeranno quindi la loro dose di incertezza diminuendo ulteriormente l'attendibilità globale, ossia restringendo ancora di più la possibilità di fornire una tendenza plausibile a distanza di 7-10 giorni per quel che riguarda, nel nostro caso, l'Europa e l'Italia.