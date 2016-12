Celeste,ministro:no prove efficacia

20:31 - Il ministero della Salute, dopo che il tribunale di Venezia aveva ordinato di continuare le cure alla piccola Celeste, ha ribadito che il trattamento con staminali eseguito presso gli Spedali Civili "non soddisfa i requisiti previsti per i trattamenti per terapia cellulare su singolo paziente e non è stato eseguito in base ad alcun metodo scientifico documentato". Ribadito, inoltre, che "non vi sono comprovati dati scientifici sulla sua efficacia".