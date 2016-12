foto LaPresse Correlati Carbonsulcis, l'operaio che si ferì: "Siamo disposti a tutto" 20:03 - E' terminato l'incontro tra il governo e i vertici della società Glencore in merito alla vertenza Alcoa. La multinazionale svizzera ha confermato l'interesse a subentrare ad Alcoa nell'impianto sardo, ma non ha al momento presentato alcun impegno scritto chiedendo una settimana di tempo per esaminare meglio il caso. Il ministero dello Sviluppo economico, intanto, ha assicurato che i dipendenti saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali. - E' terminato l'incontro tra il governo e i vertici della società Glencore in merito alla vertenza Alcoa. La multinazionale svizzera ha confermato l'interesse a subentrare ad Alcoa nell'impianto sardo, ma non ha al momento presentato alcun impegno scritto chiedendo una settimana di tempo per esaminare meglio il caso. Il ministero dello Sviluppo economico, intanto, ha assicurato che i dipendenti saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali.

Garanzie anche per i lavoratori dell'indotto

In una nota, il ministero dello Sviluppo economico, parla di un "incontro costruttivo" e assicura che i dipendenti dell'Alcoa e quelli dell'indotto saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali. "Governo e Regione - si legge nel testo - hanno concordato le modalità per mettere in sicurezza i lavoratori dell'Alcoa e dell'indotto". In particolare hanno confermato gli accordi del 27 marzo e dell'11 aprile in materia di cassa integrazione straordinaria.



Appuntamento il 5 settembre

La multinazionale svizzera, secondo quanto dichiarato dal ministero, "ha confermato il proprio interesse a discutere della questione Alcoa, chiedendo chiarimenti in merito alle condizioni di contesto, come costo dell'energia, condizioni infrastrutturali e ambientali". Il governo, la Regione e la Provincia hanno fornito le informazioni richieste. Su questa base, Glencore si è riservata di fornire le proprie valutazioni entro una settimana. Il prossimo incontro con Glencore è stato fissato il 5 settembre e sarà preceduto da un tavolo tecnico tra governo e Regione.



Azienda rifiuta proroga: da lunedì stop produzione

Tuttavia, alcune fonti vicine alla vertenza hanno riferito che l'Alcoa ha rifiutato la richiesta di proroga arrivata dalla Regione Sardegna. che Quindi da lunedì partiranno le procedure per avviare l'arresto della produzione.



Lavoratore sale sopra silos a Portovesme

Intanto, un lavoratore interinale di 26 anni, padre di un bambino di 6 mesi, che lavorava per Alcoa e che ha saputo del mancato rinnovo del suo contratto, è salito su un silos dei forni di cottura all'interno dello stabilimento di Alcoa a Portovesme, a circa 60 metri da terra. L'azienda ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato convinto a scendere.