Venezia, il tribunale ordina: proseguire la cura con le staminali per la piccola Celeste

Il giudice del tribunale di Venezia ha ordinato all'ospedale di Brescia di continuare le cure con la metodica Stamina sulla piccola Celeste Carrer, la bimba di due anni malata di atrofia muscolare spinale. Il tribunale veneto è stato chiamato a decidere sull'intera terapia della piccola, mentre la scorsa settimana, sulla base di un primo provvedimento d'urgenza, era stata effettuata una infusione "eccezionale" di staminali adulte.

Marino Andolina, il pediatra della piccola, ha espresso ''grande soddisfazione'' per il pronunciamento del magistrato. Il medico, che cura la bimba di due anni malata di atrofia muscolare spinale, ha detto di ritenere che il giudice ''abbia aperto una pagina fondamentale; in Italia - ha rilevato Andolina - ci sono mille pazienti che attendono questa cura e per loro ora si apre una strada di speranza''.



Legali: "E' una cura compassionevole"

La cura a cui è stata sottoposta Celeste è ''da considerarsi quale cura compassionevole, prevista dal decreto ministeriale Turco-Fazio''. Lo hanno spiegato gli avvocati della famiglia di Celeste. Esprimiamo, continuano, "piena soddisfazione per quella che è da ritenersi una legittima tutela di un diritto costituzionalmente garantito, e cioè il diritto alla salute''. ''Celeste, alla quale erano stati dati massimo 18 mesi di vita - concludono i legali - vive ed ha raggiunto i due anni e due mesi e prosegue nei miglioramenti, certificati dai medici degli Ospedali Civili di Brescia, manifestati dopo l'avvio della terapia''.